Victime de tortures : Pape Abdoulaye Touré raconte son horreur

02/03/2024 19:02

Le leader du mouvement Sénégal Notre Priorité (SNP), est revenu largement ce samedi, lors d’un point de presse sur son arrestation et les actes de violences qu’il a subis. Pape Abdoulaye Touré indique qu’il « a été torturé par des nervis et éléments de la gendarmerie ».



L’activiste explique que les gendarmes lui ont versé à plusieurs reprises un « mélange de sable et d’eau destiné à rendre les coups plus violents ». Le président du mouvement Sénégal Notre Priorité raconte que les tortionnaires lui « ont fait coucher, dos au sol, avant de lui verser l’eau au visage, j’ai failli me noyer », explique-t-il.



Le 15 février dernier, le leader du mouvement Sénégal notre Priorité a été libéré à la faveur d’un vent de « décrispation » dans l’espace politique. Pape Abdoulaye Touré dit garder des « séquelles des violences exercées sur lui ».



Pour rappel, l’activiste avait été interpellé lors des manifestations du mois de juin 2023 par les forces de l’ordre au niveau de la VDN. À la suite de son interpellation, il a été victime de tortures qui lui ont occasionné une double fracture à la jambe droite et à la main gauche, et de multiples contusions.