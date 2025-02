Vers une hausse du pain

24/02/2025 13:00

A l’instar d’autres secteurs, la boulangerie risque de connaître des perturbations si l’on en croit Les Échos qui rapporte une information obtenue du Regroupement des boulangers du Sénégal (RBS).



Après concertation avec les différents acteurs du secteur, le RBS interpelle directement le ministre du Commerce afin qu’il prenne des mesures face à la « situation chaotique que traverse le secteur de la boulangerie », écrit le journal.



Le Regroupement des boulangers, dirigé par Fallou SARR, précise que les problèmes du secteur ne se limitent pas à la réglementation, mais concernent également le prix du pain. Une étude approfondie leur a, en effet, montré que la baguette référentielle de 190g, actuellement vendue à 150 F, devrait être commercialisée à 225 F pour « éviter la vente à perte dont les boulangers sont victimes ».



Selon Fallou SARR et ses collègues, « l’étude en question a été présentée aux autorités à travers le Service régional du commerce et la Direction du commerce intérieur qui, à son tour, va orienter l’étude vers les Services techniques du ministère ». Le RBS exhorte ainsi les autorités à agir rapidement avant que le secteur n’entre dans une zone de turbulences. Car, disent-ils, « les boulangers ne peuvent plus payer les salaires et diminuent même les effectifs ».