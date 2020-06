Vers un nouveau plan de reprise des vols intérieurs

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a effectué, ce mardi, une visite de chantiers pour préparer l’ouverture de l’aéroport international Blaise Diagne aux vols à l’intérieur du pays. Alioune Sarr, en compagnie de l’ensemble des structures qui administrent l’AIBD, s’est assuré des dispositions qui permettent de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19.



Selon le ministre, les dispositions sont prises pour limiter la propagation dans l’espace aéroportuaire. A l’en croire, ces mesures couvrent le volet aérogare mais également toute la procédure d’embarquement depuis l’enregistrement des passagers en passant par les formalités de police, l’inspection filtrage avec la haute autorité de la sureté aéroportuaire jusqu’au niveau des magasins.



« Il fallait s’assurer que des dispositions sont prises pour le port de masque, le respect de la distanciation sociale entre les passagers. Mais aussi, les dispositions seront prises au niveau des avions et aéronefs. A bord des avions, des dispositions sont prises pour respecter la distance physique entre les passagers mais aussi des mesures pour limiter le contact entre le personnel d’équipage et les passagers. Les services de bord comme la restauration sont revus », a expliqué le ministre.



Et d’ajouter : « A partir de là, nous pourrons donner le feu vert avec l’aviation civile pour dire aux compagnies nationales que les vols intérieurs peuvent démarrer. Nous ferons le même travail et nous soumettrons au chef de l’Etat la même proposition qui lui appartiendra de décider de la date pour ouvrir les vols internationaux ».



Source : EMEDIA