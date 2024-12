Vers la réhabilitation de la Taouey et la généralisation de l’accès en potable pour les villages riverains du Lac de Guiers

09/12/2024 15:20

→ A LIRE AUSSI : ​

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé dimanche un projet de réhabilitation du canal de la Taouey et de modernisation de son ouvrage de gestion à Richard-Toll, en état de délabrement. Une initiative qui, selon le ministre devrait permettre de « renforcer les capacités de circulation et de stockage d’eau dans le Lac de Guiers ».« La Taouey est un point d’embrassement et de jonction entre le fleuve Sénégal et le Lac de Guiers. Elle est d’une importance capitale », a déclaré Cheikh Tidjane DIÈYE, accompagné de la directrice générale de l’Office des Lacs et Cours d’Eau du Sénégal (OLAC) Mme Diarra SOW.« Cet ouvrage qui date de 1958 demande à être réhabilité. Nous allons faire tout ce qu’il faut pour entamer, dans les meilleurs délais les travaux dans ce sens de même que sa modernisation’’, a ajouté le ministre.Cheikh Tidjane DIEYE a par ailleurs réaffirmé l’engagement du Gouvernement à « raccorder à l’eau potable’’ tous les villages situés au bord du lac de Guiers. Ce qui constitue une vieille doléance des communautés riveraines de cette ressource.« On prélève beaucoup d’eau transférée dans les zones urbaines, alors que des localités environnantes n’ont même pas accès à l’eau potable. Nous allons corriger ces manquements en raccordant tous les villages situés au bord du lac de Guiers ’’, a-t-il promis.Il faut signaler qu’en plus de sa prospection à Richard-Toll, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement s’était rendu à Ronkh pour visiter la digue de protection, avant de terminer sa tournée au niveau de la traversée du Lac de Gnith-Keur Momar Sarr.