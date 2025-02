Vente de la première cargaison du Champ gazier GTA : Les parts du Sénégal et de la Mauritanie

22/02/2025 22:34

La première cargaison de gaz naturel liquéfié provenant du champ offshore de Tortue/Aymehin, partagé entre la Mauritanie et le Sénégal, a été vendue ce samedi. La cargaison se chiffre à 178 000 mètres cubes. Selon l'accord de partage de production entre la Mauritanie, le Sénégal et la société British Petroleum, les revenus de la vente de gaz produits dans le champ Tortue/Ahmim seront répartis comme suit :



75 % des revenus iront à British et à ses partenaires pour récupérer les coûts d'exploration et de production.



Les 25 % restants : cette part représente les bénéfices et sera distribuée entre British et ses partenaires ainsi que le Sénégal et la Mauritanie comme suit :



50 % (de la part de 25 % qui constitue les bénéfices) reviendront à British Petroleum et à ses partenaires.

25 % : la part de la Mauritanie, représentant 10 % du montant total des revenus du gaz produit.

25 % : la part du Sénégal, représentant également 10 % du montant total des revenus du gaz produit.



80 % des revenus de la vente de gaz reviendront à un consortium d'entreprises dirigé par British Petroleum et Kosmos Energy, répartis entre le remboursement des coûts et la part des bénéfices.