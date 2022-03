Vent fort et une houle dangereuse sur les côtes jusqu'au mercredi (ANACIM)

15/03/2022 08:27

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un vent fort et une houle dangereuse sur les côtes sénégalaises, entre lundi et mercredi.



Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), les prévisionnistes météo signalent ’’un vent fort de secteur Nord dépassant 40 km/h’’ en cours sur la Grande Côte, Dakar puis progressivement sur la Petite Côte et la Casamance depuis lundi à 18 heures.



La fin de cette alerte est prévue mercredi à 12 heures.



L’ANACIM annonce également une ’’houle dangereuse’’ de secteur Nord à Nord-ouest, dépassant 2.5 m sur la Grande Côte et Dakar puis progressivement au large de la Petite Côte et de la Casamance à partir du mardi à 09 h au jeudi à 06 heures.