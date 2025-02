Vélingara : un groupe de Gambiens et Sierra-Léonais interpellé pour vente de médicaments contrefaits

06/02/2025 20:50

Un groupe de cinq ressortissants étrangers, composé de deux Gambiens et trois Sierra-Léonais, a été interpellé à Lambatara, dans la région de Vélingara, pour activités médicales illégales.



« Le poste de police de la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF) de Médina-Mary, dans le département de Vélingara, en collaboration avec le poste de santé de la localité, a saisi, le mercredi 5 février 2025, à Lambatara, un village voisin situé à l’est de la localité, un lot de médicaments de rue et du matériel médical sur des étrangers.





Ces personnes étaient un groupe de cinq personnes composées de deux citoyens de la Gambie et de trois ressortissants de la Sierra Leone. Ils étaient venus du village gambien de Dembacunda pour exercer illégalement leurs activités en territoire sénégalais. Ils proposaient aux populations « des compléments alimentaires » pour éviter des problèmes de tension artérielle », lit-on dans un communiqué de l’association internationale de Médina-Mary.



Selon la note, ils s’appuyaient sur une stratégie consistant à utiliser un tensiomètre, persuadant leurs clients que leur tension avait baissé et qu’ils devaient consommer un complément alimentaire qu’ils leur proposaient à la vente au détail pour la rétablir. L’organisation ajoute qu’« au moment de leur interpellation, ils avaient réussi à écouler près d’une dizaine de pots et entamé deux autres ».



Ainsi, les autorités sanitaires et sécuritaires du département de Vélingara ont été informées. « Un appel a été lancé à la population des villages frontaliers avec la Gambie, couverts par le poste de santé de Médina-Mary, d’éviter les médicaments contrefaits et ceux de la rue.



Elle a été également invitée à informer le poste de santé et le poste de police de la DPAF de toute activité médicale illégale d’étrangers ou non, dans leurs localités, afin d’éviter d’éventuelles complications sanitaires » a renseigné le communiqué.