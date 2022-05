Vague de chaleur dans le Nord : Un été meurtrier en vue

20/05/2022 20:45

A cause de la proximité du désert, le climat est très difficile dans le Nord. Ces dernières heures, des vents chauds et secs venus du Sahara frappent les populations du Fouta, qui doivent s’adapter : installation de climatiseurs, changement vestimentaire, réduction des sorties, informe "Le Quotidien".