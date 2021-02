Vaccination : Le Sénégal s'équipe pour recevoir son premier lot de doses

1 million 296 mille doses attendues dans les prochains jours au Sénégal, avec l’initiative Covax, chapeautée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19. Une déclaration du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a ajouté que notre pays est également en discussion très avancée avec la Chine pour un accès à son vaccin le plus rapidement possible. En attendant, le dispositif opérationnel est en place avec l’arrivée de 1177 réfrigérateurs et chambres froides.



La direction de la prévention a réceptionné des équipements composés de réfrigérateurs homologués par l’OMS, dans le cadre de la campagne de vaccination vers laquelle s’achemine le Sénégal. Il s’agit, pour le matériel en question de chambres froides et la logistique nécessaire, d’une valeur de 3 milliards 050 millions F CFA. Qui a permis "d’acquérir, en co-financement, 1117 réfrigérateurs qui peuvent conserver entre 2 et 8 degré", a détaillé le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Qui ajoute que "cet investissement nous a permis aussi d’avoir au niveau de chaque région, un dispositif de congélation et la mise en place de chambre froide, (dont) huit congélateurs."



La tutelle, s’exprimant sur le vaccin, a souligné que le Sénégal attend "d’ici fin mars un premier lot de livraison de quelques 1 million 296 mille doses pour pouvoir démarrer la vaccination sur le registre de l’initiative Covax." Toutefois, a renchéri le ministre, le document stratégique a été élaboré sur plusieurs options autre que l’initiative Covax. "Nous sommes en pourparlers très avancés avec la Chine, dans le cadre d’une relation bilatérale. A ce niveau, l’acquisition ne concernera pas Astrazeneca, nous avons d’autres perspectives qui peuvent amener à l’utilisation d’autres vaccins" tels que Pfizer et Moderna.



Emedia