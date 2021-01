Vaccin contre le Covid : Un dignitaire Lébou invite " Macky Sall et sa famille à se vacciner d'abord pour rassurer la population ’’

Les avis sont divergents sur la campagne de vaccin contre la Covid-19 qui devrait être lancée très prochainement au Sénégal. Si certains approuvent et attendent avec impatience son arrivée, d’autres doutent de sa fiabilité.



Pour convaincre la population, le Président de la République, Macky Sall et sa famille devront se porter volontaires pour être vaccinés. C’est du moins l’avis du Diaraaf Youssou Ndoye, chef coutumier de Ouakam.



‘’Que Macky Sall, le Président de la République, sa famille dont sa femme et ses enfants se vaccinent d’abord pour rassurer la population. Les membres de son gouvernement et ceux de l’administration devraient aussi en faire de même pour que nos compatriotes soient convaincus de la fiabilité du vaccin’’, demande-t-il dans le quotidien Walfadjri.