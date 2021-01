Vaccin contre la Covid : le Sénégal en pourparler avec la Chine

Le Sénégal est dans la perspective d’acquisition du vaccin chinois contre le Coronavirus. Les pourparlers entre les deux pays sont en cours. C’est le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui le confirme. Abdoulaye Diouf Sarr renseigne même que, ce sont 200 milles doses qui sont à l’étude. Cette première commande devrait concerner les personnels de santé, les personnes âgées et les populations qui vivent avec une commorbidité. Cette cible représente environ 20% de la population, selon le ministre.

’’ Des perspectives de vaccin sont à l’étude. Parmi celles-ci, il y a le sinopharma. C’est un vaccin chinois. Et nous sommes en pourparlers avec la Chine pour voir comment acquérir un certain nombre de doses. 200 mille au minimum. Les séances de travail avec la partie chinoise sont en cours pour voir comment le Sénégal pourrait très prochainement acquérir ses doses et commencer ses vaccinations. D’abord, dans le cadre d’une cible que nous considérons comme première", a révélé Abdoulaye Diouf Sarr.



Selon le ministre de la Santé, la solution de la pandémie reste le vaccin. Il est la riposte la plus sûre dans le cadre de la lutte pour l’éradication du virus. C’est pourquoi, sous l’instruction du président de la République, une stratégie nationale de vaccination a été élaborée.



" Le chef de l’État nous a dit, de manière très ferme, qu’en plus de l’initiative Covax, d’aller dans une perspective de stratégie nationale. Il nous avez même demandé de lui proposer dans les meilleurs délais une stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19. Cette stratégie a été élaborée et elle sera présentée, ce mercredi, en Conseil des ministres", a fait savoir le ministre de la Santé en marge d’une rencontre épiscopale à Rufisque.



Avec EMEDIA