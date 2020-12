VIDÉO - Les arrières petits-fils de Khayar MBENGUE portent la réplique au maire Mansour FAYE

"Mansour FAYE, le Maire de Saint Louis ignore que Khayar MBENGUE s'est révélé un des défenseurs de l'expansion de l'enseignement au Sénégal et en Afrique Occidentale Française (AOF). Il (1875-1949) est le fils du riche traitant Pédre Alassane. Ses activités économiques furent diversifiées", expliquent ses arrières petits fils dans une note remise à NDARINFO. " Khayar MBENGUE fut membre de la chambre de commerce, il participa à l'exposition universelle de Paris en 1931. Il a été conseiller municipal et Conseiller colonial et compagnon de lutte de Blaise DIAGNE ", expliquent-ils. " C'est un a mi d'enfance de Galandou DIOUF et par ailleurs oncle du Président Lamine Guéye ( Pédre Alassane son père est le frère de Mariane MBENGUE, grand-mère de Lamine GUÈYE). Khayar MBENGUE était en outre patron de presse pour avoir initié les journaux "le républicain socialiste", "l'éclaireur" etc. "N'importe qui n'était pas traitant à l'époque", ont-ils conclu. Cet extrait audio que nous vous proposons relate les grandes lignes de son parcours ...