VIDÉO - Conférence de presse conjointe des Présidents Macky SALL et Gazouani

Les deux chef de l’Etat ont fait part de « convergence de points de vue sur l’ensemble des sujets abordé » et une volonté d’ « attachement au dialogue et de la concertation ». Ils ont par ailleurs exprimé leur engagement à développer la coopération dans les domaines de l’énergie, de la pêche et de l’élevage