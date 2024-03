Usage excessif de la force par les FDS : Le Président Diomaye FAYE prend des mesures

30/03/2024 10:10

Les bavures policières sont devenues récurrentes. En effet, pour y mettre fin, le nouveau président Bassirou Diomaye FAYE, dans son programme, entend mettre en place « une autorité autonome chargée d’enquêter sur les cas d’utilisation excessive de la force constatés dans le maintien de l’ordre par les forces de l’ordre (police et gendarmerie) et sur les cas de corruption. »



Toujours dans le cadre de l’amélioration de la sécurité intérieure pour protéger le citoyen, Diomaye avec son gouvernement, promet de restaurer dans son programme, « l’image et la dignité des forces de défense et de sécurité en combattant la corruption et l’inefficacité afin de s’assurer que les ressources sont utilisées de manière efficace par des programmes de moralisation, de motivation et de contrôle des agents mais aussi par la valorisation des salaires des personnels subalternes”.