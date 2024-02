Urgent : retrait « définitif » de la licence de Walf TV

05/02/2024 18:13

Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Me Moussa Bocar THIAM, a pris une décision juridique marquante concernant le groupe médiatique Walfadjri. Cette décision fait suite à des violations répétées des conditions d’autorisation d’établissement et/ou d’exploitation, enfreignant l’article 94 de la loi portant Code de la presse. Le groupe est accusé de récidive, ayant précédemment fait l’objet de sanctions telles que des suspensions d’activités en mars 2021, février 2023, et une suspension plus longue du 1er juin au 1er juillet 2023, avec avertissement en cas de récidive.



Le Ministre THIAM a invoqué l’article 142 du Code de la Presse, qui autorise la révocation de la licence de diffusion si le bénéficiaire ne respecte pas les obligations légales, réglementaires, et contractuelles, notamment le paiement des taxes et redevances ou le non-respect des prescriptions relatives à la licence. Les violations commises par le groupe Walfadjri sont jugées volontaires et menaçantes pour la sécurité et la stabilité du pays.



Par conséquent, la licence de diffusion des programmes du groupe Walfadjri a été retirée de manière définitive avec effet immédiat. Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) est chargé de prendre toutes les mesures administratives et techniques nécessaires pour l’exécution de cette décision, qui sera notifiée au promoteur du groupe et publiée conformément aux besoins.



En réaction à cette décision, le groupe Walfadjri a exprimé son mécontentement sur le réseau social X, qualifiant le document de « certificat de décès de Walf » et annonçant une « levée du corps » devant les locaux du groupe pour protester contre cette mesure, perçue comme tyrannique.