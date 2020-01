1. Moctar Ndiaga GUEYE Ndiolofène le 07/01/2020 22:09



Félicitations Sadio Mané ! Nous sommes fiers de ton talent et surtout de ton humilité . Vous avez certes compris qu'on ne peut être heureux quand on ne vit que pour soi, quand on rapporte tout à son propre intérêt. On ne vit vraiment pour soi qu’en vivant pour un autre. Bonne chance pour d'autres consécrations .

Par ailleurs quel est le mérite de notre FEDEFOOT et de notre ministère des Sports dans tout çà ? pas de véritable politique de Sports en général et de football en particulier ; improvisation permanente et opportunisme généralisé .Pour le Ministre des Sports et l'équipe fédérale la vie de notre football n'est qu'un verbe. Encore convient-il de le conjuguer opportunément.