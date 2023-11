Urgent - Evasion à la prison centrale de Conakry : fin de cavale pour le colonel tiégboro

04/11/2023 11:34

Une évasion spectaculaire s’est produite dans la nuit du vendredi 3 à ce samedi 4 novembre à la prison centrale de Conakry. Elle impliquerait, selon nos informations, le capitaine Dadis, les colonels Pivi, Tiégboro et Abdoulaye Chérif Diaby.



Tous poursuivis et détenus dans cette concession carcérale de haute sécurité dans le cadre du procès en cours sur les tueries du 28 septembre 2009, au stade du même nom à Conakry.



Suite à cette action d’éclat de ces célèbres détenus, les forces de défense et de sécurité ont, aussitôt, engagé une vaste operation de ratissage. En bouclant tous les accès de Kaloum.