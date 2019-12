Urgent - 58 morts au large du Sénégal et de la Mauritanie

58 morts au large du Sénégal et de la Mauritanie. Selon l’Onu,relayé par info7.mx, un navire qui avait peu de carburant lorsqu’il s’est approché des côtes sénégalaises où le drame a été constaté. Au moins 58 personnes sont mortes à bord d’un bateau transportant des dizaines de migrants qui a chaviré dans l’Atlantique au large de la Mauritanie. 83 autres ont réussi à nager vers la côte, a déclaré mercredi l’agence des Nations unies pour les migrations.