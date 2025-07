Université Gaston Berger : une étudiante de la filière droit emportée par une noyade

La communauté universitaire de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est en deuil après le décès tragique de Ndèye Thioro Cissé Ndiaye, étudiante en première année de Licence en Sciences juridiques et politiques (promotion P35). L’annonce a été faite ce lundi 7 juillet 2025 par l’amicale des étudiants de la filière droit.



Malgré un parcours encore jeune, la défunte s’était déjà illustrée par sa courtoisie, son sérieux académique et sa détermination. Respectée et appréciée de ses camarades, elle laisse le souvenir d’une étudiante brillante et attachante.



Dans un communiqué empreint d’émotion, l’amicale a adressé ses condoléances attristées à la famille de Ndèye Thioro, à ses proches et à l’ensemble de sa promotion. Elle exprime toute sa solidarité en cette période de grande douleur, et prie pour le repos de son âme sous la Miséricorde divine.



Que la terre lui soit légère