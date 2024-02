Université Gaston Berger de Saint-Louis : l'étudiant Prospèr Clédor Senghor inhumé à Cabrousse

26/02/2024 07:29

L'étudiant Prospèr Clédor Senghor de l'UGB qui a succombé à ses blessures mercredi dernier, suite au front contre le report de la présidentielle a été enterré dimanche dans son village natal de Cabrousse ( département de Oussouye) à Ziguinchor. Il a été accompagné jusqu'à sa dernière demeure par des membres de l'administration de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et ses camarades étudiants.



" Plus jamais ça à l'UGB ", a lancé Souleymane Diallo, secrétaire général de la commission sociale des étudiants. " L'université depuis des années ne cesse de perdre des pensionnaires au cours d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre", a-t-il déploré. " L'université n'est pas un cimetière ", a lâché un autre étudiant. Il a rappelé que leur camarade Prospèr Clédor Senghor manifestait pour réclamer justice pour leur camarade Alpha Yoro Tounkara, victime d'un front contre le report de la présidentielle.