Université Assane Seck de Ziguinchor : La coordination des étudiants critique le " manque de cohérence " d'Abdourahmane Diouf

09/12/2024 13:58

Après la conférence de presse du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui s'est tenue le vendredi 6 décembre à l'université Gaston Berger (UGB), la Coordination des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor (CE-UASZ) constate des « incohérences flagrantes » entre les déclarations d'Abdourahmane Diouf et ses engagements pris entre mai et septembre 2024.



Effectivement, la CE-UASZ affirme dans un communiqué publié ce lundi 9 décembre que « ces différences témoignent d'un manque manifeste de cohérence et de respect envers les étudiants qui continuent de souffrir des conséquences de cette gestion inefficace ».