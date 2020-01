Une pirogue percutée par un bateau au large de Saint-Louis : Les pêcheurs arraisonnent l’embarcation (vidéo)

Un bateau immatriculé DK a percuté, lundi, une pirogue de la Langue de Barbarie, renseigne la section locale de l'Union de la pêche artisanale du Sénégal (UNAPAS). « Les membres de l’équipage se sont sauvés mais d’importants dégâts ont été enregistrés », révèle Macoumba DIEYE. Une action de secours et de soutien a été aussitôt lancée et les pêcheurs ont pu arraisonner le petit navire. Cet accident soulève la question de la sécurité des acteurs de la pêche de la Langue de Barbarie. « Nous sommes souvent victimes d’incidents similaires et c’est nous qui subissons le tort devant la justice. Nous partageons de plus en plus nos zones d’exploitation avec de grosses embarcations. C’est une grande menace », a-t-il indiqué en invitant les autorités à se pencher sur la question.