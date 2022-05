Une nouvelle bombe américaine détruit un navire en quelques secondes

06/05/2022 08:58

Les États-Unis ont procédé à un essai réussi d’une nouvelle bombe baptisée “Quicksink” dans le golfe du Mexique. Le missile est similaire à une torpille (tirée par un sous-marin), sauf qu’il est lancé depuis les airs par un avion de chasse.





“Cela vous permet de frapper dans une zone beaucoup plus large et le lieu de tir reste invisible, ce qui est plus difficile avec une torpille”, a expliqué son développeur Kirk Herzog, gestionnaire de programme au Laboratoire de recherche de l’armée de l’air (AFRL)



Grâce à cette nouvelle bombe, les États-Unis peuvent apporter “une réponse urgente aux menaces maritimes dans le monde entier”, a-t-il ajouté.



7sur7