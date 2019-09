Une menace de fermeture pèse sur Sainte Jeanne d'Arc

L'affaire de l'interdiction du port du voile à l'Institution Sainte Jeanne d'Arc prend une tournure sérieuse. L'État menace de fermer l'école ou de la placer sous administration provisoire.



Selon Les Échos, qui donne l'information, la direction de l'Isja, qui campe sur sa position de faire respecter son règlement intérieur, refuse de céder à la pression des autorités.



L'école demande notamment à l'État de conseiller aux 26 familles concernées par la mesure, soit 2% de l'effectif, d'aller voir ailleurs, d'autant plus que des places leur ont été réservées aux Maristes.



Il s'agit de 23 Libanaises et 3 sénégalaises sur un total de 1740 élèves. Une rencontre de la dernière chance est prévue cet après-midi entre les autorités de l'État et la direction de l'Isja.



