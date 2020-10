" Une jeunesse déçue par des dirigeants tyranniques », regrette Le Colonel KEBE

Le candidat à la Mairie de Saint-Louis réagit sur au naufrage de jeunes migrants clandestins en provenance de la ville tricentenaire suite à l’explosion de leur moteur de pirogue au large de Mbour.

Jeunesse sacrifiée et abandonnée, spectatrice au quotidien des affres du chômage, de l’inéquité sociale, de la violence, du désespoir.



Jeunesse déçue par des dirigeants tyranniques , incompétents, égocentriques et corrompus qui ont fini de vendre leurs âmes au diable rien que pour s’assurer de l’accaparement exclusif des ressources collectives au détriment du bien-être de leurs populations.



Jeunesse sans repère et sans avenir, réduite au silence par des mesures de coercition et de répression systématiques contre toute tentative démocratique de s’exprimer librement.



Jeunesse de mon pays, doit-on te reprocher de préférer la mort à la honte? Que nenni!



Entre la lumière bleue et limpide d’outre-mer entrevue dans tes rêves et le milieu ambiant où tu te meus dans la plus grande humiliation et sans aucune perspective, tu n’hésites pas à choisir le premier terme de l’alternative (la mort).



Mais prends garde, car cette lueur n’est qu’un leurre. Le combat doit être mené de l’intérieur. Le régime actuel ne fera rien pour retenir cette jeunesse vibrante, rayonnante, consciente, primesautière.



Acceptons tous de participer activement au combat démocratique et patriotique pour venir à bout de la morosité sociale, politique et économique que nous impose un régime machiavélique en rupture de ban avec son peuple.



Participons au changement de mentalité de nos concitoyens pour asseoir un Sénégal des valeurs dans lequel la jeunesse n’aura plus besoin d’aller réaliser ses rêves dans une autre terre d’espérance.



———

Condoléances émues et sympathie franche aux familles et à tous les sénégalais.



Colonel Abdourahim KEBE