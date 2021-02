Une jeune femme devient veuve le jour de son mariage

En Russie, une jeune femme est devenue veuve le jour de son mariage. Son mari a été abattu par deux invités après une dispute. La fête avait lieu dans le village de Vlasovo, à 40 kilomètres de Moscou selon le journal The Sun.

Les mariages traditionnels durent entre deux jours et une semaine en Russie. La dispute a éclaté le deuxième jour des festivités. Le marié, âgé de 34 ans, et son frère, 36 ans, sont morts, abattus par des invités de la mariée. Six à sept coups de feu ont été tirés.



Sur Instagram, selon les médias russes, la jeune femme jure que le disparu sera pour toujours son unique mari.



7SUR7