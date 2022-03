Une houle dangereuse sur les côtes sénégalaise à partir de ce samedi

12/03/2022 07:15

L’Agence nationale de l’avion civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une houle dangereuse de secteur nord pouvant atteindre 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises, entre samedi et dimanche.



Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), les prévisionnistes météo annoncent une "houle dangereuse de secteur nord pouvant atteindre 2.5 m" sur la Grande-Côte, Dakar, au large de la Petite-Côte et de la Casamance (à 50 km), "à partir du samedi 12 mars 2022 à 18 heures au dimanche 13 mars 2022 à 10 heures’’.



Ils appellent à la vigilance eu égard aux phénomènes dangereux qui pourraient occasionner des accidents en mer.