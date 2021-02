Une femme et ses deux filles tuées par l'encens

Scène d’horreur à Yoff Tonghor. Il s’agit de la découverte simultanée des corps sans vie d’une femme, Adama Barry, et de ses deux filles, Mariama Diallo, née en 2010, et Sadio Diallo, née en 2019.



Le drame est survenu dans la nuit du 31 janvier au 1 février, relate L’Obs du jour. Cette nuit-là, Adama Barry et ses enfants, s’étaient allongées dans leur chambre commune, et dans cette période de fraicheur, elles avaient choisi de réchauffer la pièce en allumant l’encens (thiouraye). Pis, les victimes s’étaient endormies en verrouillant les issues de la chambre. Ce qui a conduit à leur mort par asphyxie.



Alertés, les sapeurs-pompiers ont rappliqué sur les lieux et procédé à l’évacuation des corps.



Avec Emedia