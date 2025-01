Une enquête ouverte au Kenya après la chute d’un étrange débris spatial

06/01/2025 17:58

Les autorités kényanes ont lancé une enquête suite à la découverte d'un objet métallique tombé dans le village de Mukuku, dans le sud du pays. L'incident s'est produit le 30 décembre vers 15 heures (heure locale), lorsqu'un anneau métallique d'environ 2,5 mètres de diamètre et pesant près de 500 kilogrammes a été retrouvé.



L’Agence spatiale kényane (KSA) a confirmé que l'objet, qui pourrait provenir d'une fusée, a été sécurisé et est actuellement sous la garde de l'agence pour des investigations supplémentaires. Dans un communiqué, la KSA a indiqué qu’elle travaillait en collaboration avec d'autres agences gouvernementales et les autorités locales pour clarifier la situation.



Selon les premiers éléments d'analyse, il semblerait que l'anneau soit un composant de séparation d'un lanceur de fusée, conçu pour se désintégrer lors de son passage dans l’atmosphère terrestre ou atterrir sans risque dans des zones non peuplées. La KSA considère cet incident comme un cas isolé, précisant qu'il n'y a pas de menace pour la sécurité publique.



L'enquête vise également à identifier le propriétaire de cet objet, alors que de précédents incidents similaires, tels que la chute d'une partie d'une capsule Dragon de SpaceX en Australie en 2022, suscitent des préoccupations croissantes concernant les débris spatiaux créés par l'homme. En 2024, une famille en Floride avait même intenté un procès à la NASA après qu'un morceau de métal ait endommagé leur maison, témoignant des enjeux liés à la gestion des déchets spatiaux.



À mesure que les missions spatiales se multiplient, la question de la surveillance et de la gestion des débris spatiaux devient de plus en plus importante pour garantir la sécurité des populations au sol. Les résultats de l’enquête de la KSA pourraient ainsi avoir des implications bien au-delà des frontières kenyanes.



Avec l'AFP