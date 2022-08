Une collision entre un camion et un bus Tata fait 4 morts à Bargny

23/08/2022 22:22

Du nouveau dans l'accident de la circulation qui a fait 3 morts et 20 blessés à Bargny. En effet, le bilan de ce choc entre un camion et un bus Tata s'est alourdi, à la suite d'un quatrième décès dénombré. Selon des sources de Seneweb, le chauffeur du bus a succombé à ses blessures sur son lit d'hôpital. Au total, l'accident a fait 4 morts et 19 blessés, après que le camion a quitté sa trajectoire pour heurter violemment le bus Tata.