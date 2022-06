Une autorité appelle à consolider l’entente autour de la gestion de l’hôpital de Saint-Louis - vidéo

27/06/2022 19:39

L’adjointe au Gouverneur de Saint-Louis, chargée des affaires administratives, a présidé ce matin, le lancement d’un atelier de renforcement des capacités des partenaires sociaux et des représentations syndicales évoluant dans le secteur de santé, en dialogue social et négociation collective. Cette initiative s’inscrit dans le cadre plan national de renforcement du dialogue social mis en œuvre par le ministère du travail, à travers la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale. Cette dynamique entend contribuer par le dialogue social et le tripartisme, à l’instauration d’une stabilité sociale durable, propice à la promotion du travail décent et à l’émergence économique. Fatou Matar NDIAYE a indiqué que cette capacitation permettra « d’asseoir les bases d’un dialogue constructif, inclusif, participatif » afin de « parvenir à un climat social apaisé » au sein des structures de santé. Elle s’est de réjouit de l’entête en consolidation au sein de l’hôpital régional de Saint-Louis, en soulignant l’intérêt dans la tenue d’un tel conclave. « Il va permettra aux différents acteurs d’entretenir un dialogue sincère, ouvert, permanant », a-t-elle dit.