Un violent séisme secoue le Maroc : des centaines de morts dénombrés par un bilan provisoire (mis à jour)

09/09/2023 02:57

La Terre a tremblé dans le centre du Maroc, dans la région de Marrakech, à une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter, dans la nuit de vendredi à samedi. Le nombre de victimes est en constante augmentation, d'importants dégâts sont signalés.