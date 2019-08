Un rapport conclut à la ‘’médiocrité‘’ du système éducatif sénégalais

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP) constate, dans un rapport, ‘’la médiocrité’’ du système éducatif sénégalais, avec des taux de réussite de 37,65% au baccalauréat et 51,71% au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) nettement en dessous de la norme, qui est de 80%.





‘’En mettant en place un groupe de travail qui s’est appuyé sur des enquêtes locales, avec l’aide de spécialistes de différents domaines éducatifs, on a produit un rapport qui confirme la médiocrité de notre système éducatif’’, a annoncé à la presse le directeur exécutif de la COSYDEP, Cheikh Mbow.





‘’Un système n’est performant que si 80% de ses apprenants au moins maîtrisent 80% des compétences, alors que nous en sommes autour de 30 à 40%’’, a-t-il dit aux journalistes au terme d’une réunion de la COSYDEP, vendredi, à Dakar.





Se basant sur le rapport, M. Mbow affirme que ‘’chaque année c’est presque six élèves sur dix qui échouent aux examens’’. ‘’Cela devrait inquiéter tout le monde, les acteurs mais aussi tous les citoyens’’, a-t-il ajouté, appelant à ‘’travailler pour faire en sorte que la réussite soit démocratisée’’.





‘’Les enfants sont intelligents. Il faut simplement un système de guidance scolaire, qui puisse permettre de détecter le talent qui dort en chacun de nos enfants’’, propose Cheikh Mbow.





‘’Les résultats sont médiocres, et il faut aller dans le sens d’une session nationale d’analyse des résultats scolaires pour tous nous indigner et prendre des dispositions objectives courageuses pour inverser la tendance’’, a-t-il recommandé.





Pour le baccalauréat, entre 2001 et 2011, le taux de réussite est inférieur à 40%, sauf pour les années 2001, 2002 et 2011, selon le rapport présenté par Abdou Diao, ancien directeur de l’élémentaire au ministère de l’Education nationale, qui a dirigé le groupe de travail de la COSYDEP sur les résultats scolaires.





Entre 2012 et 2019, pour la baccalauréat, on a assisté à une chute des taux de réussite, qui sont tombés dans la ‘’fourchette des 30%’’. En 2019, le taux de réussite est de 37,65%, contre 35,9% en 2018.



En 2019, le taux de réussite à l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires est de 57,30%, contre 55,51% en 2018, selon le rapport de la COSYDEP.



La région de Ziguinchor (sud) a pris la première place, concernant le CFEE, avec un taux de réussite de 79,03%.



Celle de Kaffrine (centre) a obtenu le taux le plus faible parmi les 14 régions, avec 34,59%. ‘’Un écart qu’aucun facteur d’ordre pédagogique ne justifie’’, affirment les auteurs du rapport.



Toutes les régions ont obtenu des taux de réussite au-dessus de 50%, sauf celles de Kaffrine et de Tambacounda (est). Les filles ont réussi mieux que les garçons à Dakar, Rufisque (ouest) et Fatick (centre), selon le rapport.



Un rapport dont les auteurs ont fait des recommandations au ministère de l’Education nationale, lui suggérant par exemple d’‘’organiser un grand débat national sur les résultats scolaires, avec toutes les parties concernées, afin de prendre des mesures pouvant rendre optimaux les facteurs considérés comme les fondements de la réussite scolaire’’.



Le rapport suggère aux enseignants de ‘’renforcer le travail d’équipe et la solidarité, afin de faire de la réussite l’affaire de l’établissement et non d’une classe ou d’un enseignant’’.





La COSYDEP appelle aussi à ‘’sensibiliser les parents d’élèves sur l’importance de leur rôle dans l’amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages’’.



seneweb