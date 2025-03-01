Un projet de solarisation et d’agriculture climato-intelligente lancé dans la vallée du fleuve Sénégal

Un projet financé par le ministère coréen de l’Agriculture, et mis en œuvre au Sénégal par ll'Institut mondial pour la croissance verte (GGGIE), a été lancé pour promouvoir l'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques dans la vallée du fleuve Sénégal. Il a pour objectif de soutenir les techniques de culture innovantes et de développer des solutions climato-intelligentes pour les agriculteurs de la région.



Lors d'un atelier sur les nouvelles techniques de culture et l’adaptation au changement climatique, Becaye Ba, coordonnateur de GGGIE, a précisé que l’État sénégalais a fait des investissements importants dans la vallée, mais qu'il reste confronté à des contraintes majeures.



"Nous voulons accompagner l'État dans le développement de solutions climato-intelligentes pour soutenir l'agriculture face aux défis environnementaux", a-t-il indiqué.



L’initiative a déjà assuré la solarisation de 12 sites répartis sur trois départements, avec 21 pompes solaires, dans le but de garantir une gestion durable de l’eau. En outre, il prévoit la mise en place de serres agricoles dans les zones de Gandiaye, Mbakhana et Tilène, pour améliorer la productivité des cultures.



Ce projet bénéficie également de l’appui de Better World Korea et de la Fondation coréenne Saemaul, partenaires stratégiques de cette initiative visant à moderniser l’agriculture et à améliorer la résilience climatique des exploitations agricoles dans la région.



