Un proche conseiller de Donald Trump promet une “transition très professionnelle”

Mise à jourLe conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, Robert O'Brien, a promis un "transfert très professionnel" de l'administration du président sortant au nouveau président Joe Biden, "cela ne fait aucun doute". Il a déclaré cela lors d'un forum sur la sécurité en ligne, rapporte NBC News lundi.