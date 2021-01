Un pick-up se renverse entre Saint-Louis et Louga

On nous signale à l’instant même un accident à 7 km de Louga sur la route nationale numéro 2.



Le dépassement en 3e position d’un véhicule de modèle pick up est à l’origine d’un accident qui s’est produit tout à l’heure à hauteur du village de Darou salam dans la commune de Ngeune SARR département de Louga.



Le conducteur du véhicule qui roulait à tombeau ouvert à destination de saint Louis a perdu le contrôle de sa voiture. Il a percuté l’ambulance et a terminé sa course renversée dans le décor.



Il n’y a pas de morts, mais on constate pour le moment 2 blessés légers.



Avec LOUGAWEBMEDIAS