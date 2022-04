Un oligarque russe et sa famille retrouvés morts dans leur villa en Espagne, une affaire similaire à Moscou

21/04/2022 21:50

Sergey Protosenya, ancien vice-président du géant gazier russe Novatek, a été retrouvé mort à son domicile de la Costa Brava, en Espagne, mardi. Les corps sans vie de sa femme et de sa fille, âgée de 18 ans, ont également été découverts à l’intérieur. D’après les premiers éléments de l’enquête, il se serait pendu, après avoir tué sa fille et sa compagne.