Un laboratoire motorisé pour booster la productivité agricole

Embarqué à bord d’une camionnette Mitsubishi Fuso, le laboratoire mobile d’analyse des sols déployé le 6 novembre 2019 au Sénégal par l’Office chérifien des phosphates et la Société internationale islamique de financement offre aux agriculteurs l’opportunité de bénéficier d’un diagnostic de leurs terres en vue de booster leur rendement.