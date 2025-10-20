Un jeune footballeur sénégalais séquestré et tué au Ghana

Le jeune gardien de but sénégalais Cheikh Touré a été victime d’une séquestration au Ghana, après avoir été appâté par un faux projet de test de football au Maroc, rapporte ce lundi le quotidien Libération.



Selon le journal, le jeune homme a été contraint d’appeler sa famille pour demander une rançon. Au total, 650.000 francs CFA ont été envoyés aux malfaiteurs, qui prétendaient pouvoir lui offrir une opportunité professionnelle à l’étranger.





Les ravisseurs ont annoncé sa mort en évoquant un « choc ».



Cependant, des blessures visibles au visage et au cou de la victime, qui aurait été retrouvée portant uniquement un caleçon, remettent sérieusement en question cette version des faits. Tout porte à croire qu’il s’agirait d’un assassinat déguisé.





Le dossier révèle également que les malfaiteurs opèrent depuis le Ghana, tout en s’exprimant parfaitement en français lors des appels aux familles, ce qui laisse penser à l’existence d’un réseau structuré.





