Un historien revient sur les grandes étapes du chemin de fer au Sénégal

Le chemin de fer a participé au brassage des populations de l’Afrique occidentale française (AOF), au développement de villes ferroviaires et à l’émergence d’élites politico-sociales issues du mouvement syndical, résume l’historien Omar Guèye, enseignant à l’Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar.