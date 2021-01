Un gendarme perd la vie dans l'incendie des puits de Gaz de Ngadiaga

A Ngadiaga, le puits de gaz n’est toujours pas éteint. Malheureusement, un nouveau décès a été enregistré, après celui de l’américain.

En effet, un gendarme s’est noyé dans le réservoir d’eau qui avait été creusé à côté du feu, pour alimenter les opérations d’extinction, nous renseigne-t-on. Nous avons essayé de joindre le service de communications de la gendarmerie nationale, mais sans succès.



Le maire de Notto Gouye Diama, Maguèye Ndiaye, confirme. Mais, il s'est offusqué de l'accueil qui lui a été réservé à son arrivée. "Même quand des personnes privées décédent dans ma commune on m'appelle. Pourquoi aujourd'hui un gendarme meurt dans ma commune par accident et le sous préfet me demande d'aller voir ce qui s'y passe on me jette dehors", fulmine-t-il.



Pour rappel, c’est le 19 décembre dernier qu’un puits de gaz a pris feu dans l’usine de Forteza à Ngadiaga. L’ingénieur américain, Michael Gunning, qui tentait d’éteindre les flammes, au départ du feu, s’était grièvement brûlé. Interné à l’hôpital principal il y a, malheureusement rendu l’âme.



Depuis, les tentatives pour éteindre le feu sont restées vaines. Une équipe de Halliburton a été recrutée pour y parvenir. Mais , pour le moment le puits brûle toujours.

IGFM