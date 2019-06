Un festival international de karaté à Saint-Louis, le 30 novembre

Des ressortissants saint-louisiens vivant en Italie et d’anciens membres de l’équipe nationale de karaté du Sénégal comptent organiser un festival international de karaté suivie d’une randonnée pédestre sur la problématique de l’environnement, le 30 novembre prochain, à Saint-Louis.



Selon Pape Dame Diop, président du comité d’organisation de cette manifestation, ce festival international de karaté, à l’image du tournoi international de judo de Saint-Louis, mise sur la participation des pays de la sous-région, dont la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali et la Mauritanie.



Les anciens internationaux de karaté collaborant à cette initiative souhaitent de cette manière "redorer l’image’’ du karaté au Sénégal et en Afrique, "afin d’attirer les jeunes vers cette discipline de self-défense pour leur épanouissement", a indiqué M. Diop au cours d’une conférence de presse.



A cette occasion, annonce Pape Dame Diop, les organisateurs vont remettre des décorations à des fils de Saint-Louis ayant marqué de leur empreinte les arts martiaux, ’’pour services rendus au sport’’.



Des activités de ramassage d’ordure sont également prévues en marge du festival, à travers une ’’randonnée pédestre environnementale’’, dont l’ambition est d’inciter les populations à "bien entretenir leur environnement, afin de rendre propres leurs différents quartiers", ajoute le président du comité d’organisation.



Selon lui, cette initiative citoyenne visant à combattre l’insalubrité, a pour objectif, de lier sport et bien-être au bénéfice de la communauté.

APS