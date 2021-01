Un équipage de jeunes pilotes invités sur le Toulouse-Saint-Louis du Sénégal

La Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse et l’association organisatrice du rallye aérien Toulouse – Saint-Louis du Sénégal invitent un équipage de jeunes pilotes sur l’édition 2021 du rallye, qui aura lieu du 18 septembre au 1er octobre 2021.



Cette invitation avait été lancée en 2020, à l’occasion des 120 ans de la naissance d’Antoine de Saint-Exupéry. L’édition 2020 du rallye africain ayant été annulée, la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse a décidé de la renouveler.



Elle s’adresse à des candidats qui devront, tous les deux, avoir moins de 25 ans le 18 septembre 2021, jour du départ du 38e Rallye Toulouse – Saint-Louis du Sénégal et, pour chacun des deux, totaliser de moins de 250 heures de vol d’expérience. Les candidats devront, « bien évidemment, être passionnés d’aviation et rêver de vivre une expérience humaine et aéronautique extraordinaire ! », précise les partenaires. Ils devront aussi impérativement être disponibles, tous les deux, durant toute la durée du rallye, du vendredi 17 septembre au samedi 2 octobre 2021.



Les jeunes pilotes intéressés peuvent constituer un équipage de deux pilotes ou élèves-pilotes et adresser leur candidature, par e-mail envoyé avant le mercredi 31 mars 2021 à airaventures@gmail.com, comportant une lettre ou un dossier de motivation accompagné des C.V. des deux pilotes candidats.



Une présélection de quatre ou cinq équipages candidats sera alors opérée, en avril 2021, parmi les candidatures reçues. Les équipages retenus seront invités à Toulouse, du vendredi 7 en fin d’après-midi au dimanche 9 mai 2021, en milieu de journée. Au cours de ce week-end de sélection finale, les équipages retenus rencontreront des représentants de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, de quelques partenaires du Rallye Toulouse – Saint-Louis du



Sénégal, et des organisateurs du rallye. Les candidats rencontreront également des instructeurs pour exposer leur motivation et présenter leur expérience aéronautique. Ces entretiens se dérouleront à L’Envol des Pionniers, un lieu entièrement consacré l’Aéropostale et aux débuts de l’aviation commerciale, sur le site historique de Toulouse-Montaudran, d’où partaient les pilotes de l’Aéropostale, aux débuts de la Ligne.