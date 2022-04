Un Chauffeur renverse des gendarmes

29/04/2022 09:01

Le chauffeur Abdoulaye Sow est certainement entrain de regretter amèrement son comportement à l’égard du gendarme Amadou Saliou Niang. Ce dernier qui le poursuivait pour dépassement irrégulier ayant entrainé des dégâts matériels sur le véhicule de la gendarmerie de la Brigade de Popenguine, s’est malheureusement heurté au niet catégorique du chauffeur de bus. Qui, en plus de son refus d’obtempérer, a malheureusement trainé, dans sa folle course, le gendarme à bord de sa voiture de fonction sur plusieurs kilomètres, avant de le coincer et le faire renverser sous un pont au village de Sindia.



Malgré cet incident, le chauffeur du bus continue tranquillement son chemin. Malheureusement pour lui, le numéro de matricule de son bus est aussitôt donné par un de ses passagers au Commissariat de la Brigade de gendarmerie de Popenguine. C’est ainsi qu’un mandat d’arrêt est alors lancé contre le chauffeur Abdoulaye Sow. Et à sa plus grande surprise, il sera interpellé la semaine passée à Mandat Douane avant d’être mis à la disposition des éléments de la Brigade de gendarmerie de Popenguine.



Il risque une peine d’emprisonnement de 6 mois ferme. Le Tribunal de grande instance de Mbour rendra son verdict le 03 mai prochain.