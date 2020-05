Un 17ème patient est décédé du coronavirus

Un homme âgé de 45 ans est décédé ce samedi après-midi à Dakar, des suites de la maladie à coronavirus, a appris l’APS de source officielle.



L’homme, qui habite Touba, est décédé à 15 h, au centre CUEMO de l’hôpital Principal.



C’est la 17e mort d’un patient du Covid-19 enregistré au Sénégal depuis l’apparition de la maladie dans le pays le 2 mars. Son décès intervient après celui d’une femme de 37 ans, survenu tôt ce matin à l’hôpital Principal.



Le ministère de la Santé a aussi annoncé cet après-midi le décès jeudi d’un homme de 69 ans au centre de santé Nabil Choucair.



Le Sénégal a enregistré son premier décès lié au nouveau coronavirus le 31 mars, en la personne de Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille(élite française).



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté ce samedi 83 contaminations supplémentaires au nouveau coronavirus.

A ce jour , on dénombre 1.634 cas confirmés, dont 643 guérisons et 16 décés.



APS