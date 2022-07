URGENT - Cheikh SOURANG vote YAW - vidéo

22/07/2022 17:33

L’union a été scellée en marge d’une rencontre entre le président de la Chambre de Commerce et d’industrie et la tête de file de Yewwi Askan Wi, Abba MBAYE. L’opérateur économique s’engage ainsi à battre campagne pour une victoire réconfortante de l’opposition. Avec cette nouvelle adhésion dans la Commune, YAW-WALLU obtient une poussée dans le Ndar Toute en plus de possibilités d’enrôlement d’acteurs socioprofessionnels dans sa dynamique. " Parmi les candidats désignés, il a le meilleur profil. Il a le vécu et l'expérience", a soutenu Cheikh SOURANG. À l’image du président SOURANG, d’autres prestations de serment de personnalités et leaders d’opinion de NDAR ayant soutenu le professeur Mary Teuw NIANE aux élections locales, sont annoncées dans l'opposition.