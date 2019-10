URGENT - Accident mortel sur la brèche : trois pêcheurs perdus, ce matin

Le canal de délestage contenu d’infliger tristesse et chagrin à la communauté de pêcheurs de la Langue de Barbarie. Trois pêcheurs y ont perdu la vie lors d’une collision entre deux pirogues, ce matin, vers 10 heures, a appris Ndarinfo. Parmi les victimes, le brave Djiby NIANG, fils de Mbaye Wade NIANG et Sery SENE. Un homme très engagé dans la défense des intérêts des pêcheurs de Saint-Louis. Le jeune Mor Thiané DIÈYE et une autre personne ont perdu la vie.



La campagne de pêche est ainsi endeuillée 5 jours après son ouverture. Le projet de dragage de la brèche qui pouvait minimiser le danger au passage du canal n’a toujours pas été entamé par le Gouvernement.



NDARINFO.COM