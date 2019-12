URGENT - Accident entre RAO et GANDON : Un mort et 13 blessés (photos)

Les drames se succèdent sur le sinueux circuit mortel. Très tôt ce matin, un taxi y a violemment percuté un 4x4 qui s’est aussitôt renversé sur la route (photo). Confrontés à un problème du fait du brouillard et de la fumée noirâtre que dégage le Centre d’Enfouissement technique (CET), et roulant à vive allure, d’autres sont venus percuter les deux véhicules. Il s’en est suivi un carambolage qui a occasionné d’importants impacts sur 6 automobiles. Un passager a perdu la vie dès suite de ses blessures et 13 autres devront être admises aux urgences.



L’acte de brave d’un Gendarme



Arrivé sur les lieux après une enquête à MPAL sur un gang qui écume le département, l’adjugent chef SAGNA arrive sur les lieux avec ses hommes. Conscient du risque d’aggravement des carambolages, le chef de la brigade territoriale de Saint-Louis se tient au milieu de la route et brandit son gilet fluorescent. Ce qui a pu alerter certains conducteurs sur le danger.



NDARINFO.COM