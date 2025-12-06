UKRAINE : nouvelles frappes russes massives sur les infrastructures énergétiques

06/12/2025

L’Ukraine a été visée dans la nuit de vendredi à samedi par une nouvelle vague massive de frappes russes, ciblant principalement des infrastructures énergétiques, a annoncé l’armée ukrainienne. Des milliers de foyers se retrouvent privés de chauffage et d’eau, alors que les températures chutent dans plusieurs régions du pays.





Selon l’armée de l’air ukrainienne, 653 drones et 51 missiles ont été tirés en direction du territoire ukrainien, constituant l’un des assauts aériens les plus intenses de ces dernières semaines.





Ces frappes surviennent alors que des discussions diplomatiques sont en cours en Floride entre négociateurs ukrainiens et américains, réunis pour une troisième journée consécutive autour du plan de paix proposé par Washington, destiné à mettre fin à près de quatre ans de guerre avec la Russie.





Malgré ces efforts diplomatiques, les forces russes poursuivent leur avancée sur le front, intensifiant les bombardements nocturnes sur plusieurs zones de l’est et du sud de l’Ukraine, selon les autorités locales.



MS



