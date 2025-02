UGB : les étudiants de réclament justice pour leurs "camarades martyrs"

20/02/2025 19:01

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) de l’Université Gaston Berger (UGB) a exprimé, jeudi, sa colère et sa déception face à la loi d’amnistie, qu’elle considère comme un obstacle à la manifestation de la vérité dans le dossier du décès de leurs camarades.



Le président de la CESL, Alpha Issaga DIALLO, a réclamé l’abrogation de cette loi, conformément aux annonces faites par le Premier ministre Ousmane SONKO.



Il estime que cette loi empêche de faire la lumière sur les circonstances exactes de la mort des étudiants Alpha Yéro TOUNKARA et Prosper Clédor SENGHOR, survenue lors de violents affrontements entre forces de l’ordre et étudiants en 2024.



« Nous demandons aux autorités étatiques d’abroger la loi d’amnistie, conformément à l’annonce faite par le Premier ministre du Sénégal, Ousmane SONKO », a déclaré M. Diallo à la presse, lors d’une marche pacifique organisée par les étudiants de l’UGB à la mémoire de leurs deux camarades décédés.



La CESL demande également aux autorités de l’UGB de baptiser les chapiteaux 1 et 2 aux noms des deux étudiants décédés, en signe de reconnaissance et d’hommage.



Pour rappel, Alpha Yéro Tounkara et Prosper Clédor Senghor ont perdu la vie lors de manifestations et d’affrontements liés au report de l’élection présidentielle de 2024.



La CESL réclame justice pour leurs « camarades martyrs » et exige que les responsabilités soient établies dans cette affaire.